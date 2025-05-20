«ТЭК СПб» приступило к реконструкции 2,2 км сетей на Авангардной улице

АО «ТЭК СПб» приступило к залповой реконструкции более 2,2 км теплосетей в границах проспекта Ветеранов, Авангардной улицы и аллеи Славы, сообщает пресс-служба Смольного. Устаревшие сети диаметром 50-250 мм заменят стальными теплопроводами в пенополиуретановой изоляции.

В ходе работ будут использовать и гибкие трубопроводы, которые сохраняют пропускную способность в течение всего срока эксплуатации и не подвергаются коррозии. Их конструкция дает возможность плавно обходить строения, коммуникации и другие препятствия.

Новые сети оснастят системой оперативного дистанционного контроля, которая круглосуточно следит за состоянием изоляционного слоя и сигнализирует о его намокании. Так отслеживают и предотвращают дефекты.

В настоящее время специалисты завершают монтаж 1,95 км временной теплосети, по которой потребители будут получать тепло и горячую воду. Работы планируют полностью завершить в ноябре 2026 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что более одного километра трубопроводов на улице Цимбалина заменят до ноября.

Андрей Маркелов