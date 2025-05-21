ФСБ установила еще пять фигурантов дела о мошенничестве с ГОЗ на 1 млрд рублей

Сотрудники правоохранительных органов выявили еще пять фигурантов дела о мошенничестве с гособоронзаказом (ГОЗ) на заводах в Ростовской области. Ущерб по делу превышает 1 млрд руб. Об этом сообщило управление ФСБ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Речь идет о руководителях и собственниках трех предприятий: ООО 10 ГПЗ, ОАО «ОК-лоза» и ООО «ГПЗ-2 Тверь». В их числе экс-замглавы Росстандарта Алексей Кулешов, сын собственницы всех предприятий Людмилы Кулешовой. По версии следствия, он организовал мошенническую схему по хищению средств гособоронзаказа.

«Оперативниками установлена причастность к совершению указанного преступления генерального директора и директора по экономике и финансам ООО 10 ГПЗ, а также двоих собственников указанного предприятия»,— сказано в сообщении ФСБ по региону (цитата по ТАСС).

Изначально уголовное дело о многомиллионном хищении возбудили в отношении экс-директора по экономике и финансам ООО 10 ГПЗ Николая Борисова. Ущерб оценивался в 811 млн руб. По версии следствия, Николай Борисов похитил средства в 2022 году с помощью необоснованного завышения цен на продукцию и подлога документов. В феврале в причастности к хищению средств стали подозревать экс-сотрудника Минобороны Дмитрия Горохова.

Подробнее — в материале «Ъ» «Безопасник не ушел от погони».

Екатерина Отрашкевич