Троицкое собрание депутатов выбрало нового председателя

Депутаты горсобрания Троицка выбрали новым председателем Анатолия Михалищева, ранее занимавшего должность заместителя председателя. Об этом сообщает пресс-служба собрания.

Анатолию Михалищеву 73 года. Является почетным гражданином Троицка. Беспартийный. С сентября 2020 года — депутат городского собрания депутатов шестого созыва по избирательному округу №2.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», нового председателя собрание выбрало в связи с уходом экс-спикера Василия Хасанова на службу в зону СВО.

Виталина Ярховска