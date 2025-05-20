В Троицке выберут председателя горсобрания после ухода Василия Хасанова на СВО

На внеочередном заседании собрания депутатов Троицка 21 мая изберут нового председателя. Предыдущий — Василий Хасанов — заключил контракт с Минобороны РФ, сообщает пресс-служба собрания.

Председатель собрания депутатов Троицка Василий Хасанов скоро уезжает в зону СВО. Он отметил, что опыт военной службы поможет ему принести пользу Родине, и поблагодарил коллег за работу. Мэр Дмитрий Гатов вручил ему детектор дронов «Булат» и поддержал решение председателя собрания. 21 мая депутаты досрочно прекратят полномочия Василия Хасанова и изберут нового спикера.

Виталина Ярховска