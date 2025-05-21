МЧС опровергло информацию о взрыве на парковке в Тольятти

Взрыва на парковке в Тольятти не было, сообщили в региональном ГУ МЧС. В действительности на стоянке на Итальянском бульваре, 27, произошел пожар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Перед этим в соцмедиа появилась информация о взрыве на парковке. Сообщение о происшествии поступило в ведомство утром в среду, 21 мая. Инцидент произошел около 9:40 (MSK+1).

Установлено, что на парковке горел автомобиль «ГАЗель». Также огонь уничтожил еще две машины и повредил семь авто и фасад здания.

В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Пожар ликвидировали в 10:10 (MSK+1). Огонь тушили две единицы техники и шесть специалистов.

Георгий Портнов