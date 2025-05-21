В минздраве Башкирии не ожидают обострения ситуации с COVID-19 в этом эпидсезоне

В Башкирии не ожидают роста пациентов с COVID-19 в связи с сообщениями о новой волне заболеваемости в Гонконге и Сингапуре, говорится в ответе министерства здравоохранения республики на запрос «Ъ-Уфа».

«Вирус не считается более опасным, чем другие основные варианты COVID, циркулирующие в настоящее время. ВОЗ оценивает дополнительный риск для здоровья населения как низкий. Нет никаких признаков того, что циркулирующие варианты стали более заразными и вызывают тяжелые случаи, чем во время пандемии»,— отметили в ведомстве.

При увеличении числа заболевших в Башкирии готовы объявить масочный режим, провести дезинфекцию и изолировать инфицированных и так далее. Республиканский бюджет профинансировал закупку 3 тыс. вакцины «Спутник Лайт». Прививать планируется ранее не болевших и не вакцинированных взрослых, людей старше 60 лет, пациентов с хроническими заболеваниями и иммунодефицитами.

Майя Иванова