Матвиенко призвала освободить Россию от аварийных зданий

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов обратить внимание на федеральные объекты недвижимости, находящиеся в аварийном состоянии. По ее словам, сенаторы должны «толкать эту тему» в рамках региональной недели каждый раз, чтобы «освободить Россию» от таких зданий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Матвиенко

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Валентина Матвиенко

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Нам надо освободить Россию от заброшенных, разрушенных, не нужных никому зданий, помещений»,— сказала госпожа Матвиенко на пленарном заседании Совфеда (цитата по ТАСС).

Она добавила, что по конкретным аварийным объектам сенаторы должны наладить диалог с Минобороны, так как ведомство «заинтересовано избавляться от ненужного имущества, которое отягощает бюджет и все остальное». Госпожа Матвиенко также предложила пригласить в Совфед руководителя Росимущества Вадима Яковенко, чтобы он отчитался о работе с аварийными зданиями. К отчету Росимущества в Совфеде сенаторы должны зафиксировать, в каких регионах работа по аварийным объектам идет плохо, указала председатель.

В апреле 2024 года глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщал, что в России в аварийном состоянии находятся более 70 тыс. зданий, в которых проживает более 1 млн человек. Из них 333 тыс. человек живут в таких условиях более пяти лет. Господин Бастрыкин указывал, что число жалоб жителей аварийного фонда, направленных в СКР, в 2023 году кратно увеличилось. За тот год было возбуждено в пять раз больше уголовных дел в этой сфере, чем в 2022-м.

Полина Мотызлевская