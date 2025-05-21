Радмир Беляев стал новым руководителем исполкома Нижнекамского района Татарстана. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе администрации района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Радмир Беляев официально стал главой исполкома Нижнекамского района

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Радмир Беляев официально стал главой исполкома Нижнекамского района

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

До назначения господин Беляев с конца апреля исполнял обязанности главы исполкома. Ранее этот пост занимал Рамиль Муллин, который покинул должность по собственному желанию.

Рамиль Муллин объявил об отставке 24 апреля на внеочередной сессии Совета Нижнекамского муниципального района и городского Совета. Он сообщил, что принял предложение раиса Татарстана Рустама Минниханова перейти на работу в его аппарат в качестве помощника.

Анар Зейналов