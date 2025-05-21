В Уфе поставлена под напряжение новая подстанция «Инорс»

20 мая 2025 года, Уфа. – Сегодня ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») поставило под напряжение новую подстанцию 110 кВ «Инорс» в одноименном микрорайоне Уфы. Торжественная церемония прошла в дистанционном формате с территории Уфимского трансформаторного завода холдинга ERSO. В ней приняли участие министр энергетики РФ Сергей Цивилев, старший управляющий партнер АФК «Система» Феликс Евтушенков, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, заместитель премьер-министра Правительства РБ – министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев, председатель Совета директоров АО «БЭСК», президент холдинга ERSO Сергей Гурин, генеральный директор ООО «Башкирэнерго» Анатолий Пискунов и другие официальные лица.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Новый энергообъект существенно повысит надежность электроснабжения микрорайона «Инорс» и обеспечит электроэнергией строителей, ведущих интенсивную жилищную застройку.

Построенная подстанция полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия персонала. Она оснащена двумя трансформаторами производства Уфимского трансформаторного завода холдинга ERSO мощностью 25 МВА каждый. При этом предусмотрена возможность увеличения мощности до 40 МВА каждый. Все электрооборудование подстанции – российского производства. Энергообъект полностью закрытого типа, что повышает безопасность его работы. Для подключения подстанции к энергосистеме была также проложена новая кабельная линия электропередачи 110 кВ протяженностью 3,2 км. Генеральным подрядчиком строительства является ООО «БЭСК Инжиниринг».

Общий объем инвестиций в проект составил около одного миллиарда рублей.

Комментируя событие, генеральный директор ООО «Башкирэнерго» Анатолий Пискунов отметил: «Новая подстанция стала для компании еще одним важным шагом в развитии энергетической инфраструктуры региона, позволяющим обеспечить комфортные условия для жизни и работы потребителей».

АО «Башкирская электросетевая компания» – крупная региональная электросетевая компания России, владеющая магистральными и распределительными электрическими сетями 0,4 – 500 кВ общей протяженностью более 90 тыс. км, занимающая доминирующее положение на рынке передачи электроэнергии на территории Республики Башкортостан. Суммарная установленная мощность подстанций – 23 693 МВ*А. В состав АО «Башкирская электросетевая компания» входят компании, к сфере деятельности которых относится транзит электроэнергии между центральной частью страны и Уралом, передача электроэнергии на территории Башкирии и распределение конечным потребителям, а также проектирование и строительство энергообъектов.

ООО «Башкирэнерго»