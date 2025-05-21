«Оклахома» выиграла первый матч серии 1/2 финала play-off НБА против «Миннесоты»

«Оклахома-Сити Тандер» на своем паркете обыграл «Миннесота Тимбервулвз» в первом матче полуфинальной серии play-off Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Фото: Alonzo Adams-Imagn Images / Reuters

Встреча завершилась со счетом 114:88. Больше всего очков набрал защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер (31). Самым результативным игроком в составе «Миннесоты» стал тяжелый форвард Джулиус Рэндл (28).

В предыдущих раундах play-off «Оклахома» одержала победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» (4:1 в серии) и «Голден Стейт Уорриорз» (4:1). «Миннесота» обыграла «Мемфис Гриззлис» (4:0) и «Денвер Наггетс» (4:3).

Второй матч серии до четырех побед пройдет в ночь на 23 мая в Оклахома-Сити.

Таисия Орлова