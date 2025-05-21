Тренер из Швейцарии может возглавить «Молот»

Альберт Мальгин, воспитанник «Молота», завершивший карьеру игрока в Швейцарии, может возглавить пермский клуб, сообщает телеграм-канал «Хоккейная правда». По данным источника, между руководством «Молота» и специалистом будет подписано соглашение сроком на один год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альберт Мальгин

Альберт Мальгин



Альберт Мальгин является пермяком, играл за «Молот» в сезонах 1984/85–1987/88 годов. Затем перешел в воскресенский «Химик» и в 1990-х годах оказался в Швейцарии. Теперь у него гражданство этой страны. В последние годы успешно работал с командами NLB и юниорской лиги Швейцарии. Его сын, Денис Мальгин, играет за сборную Швейцарию.

В хоккейном клубе «Молот» пока эту новость официально комментировать не стали. Прошлый сезон команда заканчивала под руководством главного тренера Евгения Попихина, заняв в регулярном чемпионате ВХЛ девятое место и «вылетев» в первом раунде плей-офф.