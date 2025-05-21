В строительство термального комплекса на пляже в Перми инвестируют 543 млн рублей

Региональный совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата присвоил проекту термального комплекса на городском пляже статус приоритетного инвестиционного. Об этом «Ъ-Прикамье» стало известно сегодня на заседании совета, состоявшегося на форуме «Дни пермского бизнеса». Компания ООО «СЗ — Термальный курорт города Пермь», входящая в группу «Баден Фэмили» (управляет термальным комплексом «Баден Баден» в Екатеринбурге и объектами в других городах), планирует возвести в Перми термальный комплекс.

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О намерениях свердловского инвестора «Баден Фэмили» стало известно ранее, но теперь компания обнародовала детали проекта. Так, в состав водно-оздоровительного комплекса войдут пляжная зона, спортплощадки, пункты общепита, термальный комплекс, апарт-отели и глэмпинг. Объект предполагается разместить в микрорайоне Камская долина, на нескольких участках площадью 33,8 га в районе городского пляжа. Эти земли инвестор рассчитывает получить без торгов на льготных условиях после получения статуса «приоритетный инвестпроект».

Общий размер инвестиций в проект составит 543 млн руб., завершить строительство комплекса предполагается в 2030 году. В декабре 2024 года стало известно, что девелопер из Екатеринбурга «Баден Фэмили» может реализовать в Перми проект строительства термального комплекса со спа-услугами. Примечательно, что ранее возвести водно-оздоровительный комплекс в локации центрального пермского пляжа планировал другой инвестор из Екатеринбурга — ООО «ЮГА-Пермь». Однако минувшей осенью проект компании был лишен статуса приоритетного инвестиционного.

Статус приоритетного получил и проект ООО «Вейк парк – Парма». Компания будет развивать вейк-бординг – вид спорта и отдыха, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. На берегу реки Мулянки в микрорайоне Парковом Дзержинского района Перми планируется построить вейк-парк с термальным комплексом. Эта туристическо-рекреационная локация будет включать в себя термальный комплекс площадью 2,6 тыс. кв. м. с бассейнами и кафе, вейк-парк с кольцевой лебедкой и обучающими реверсивными лебедками, административные объекты для функционирования комплекса. Инвестиции в проект составят 295 млн руб. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован до конца 2029 года.

Еще один спортивный центр для занятий теннисом появится в Перми в микрорайоне Садовом на ул. Звонарева. Его инициатором стало ООО «Спортивная инфраструктура». В рамках проекта, также получившего статус приоритетного, будет создан спорткомплекс, включающий три теннисных корта общей площадью около 2 тыс. кв. м., обеспеченных административными, вспомогательными помещениями и всем необходимым функционалом, в том числе помещением проката и кафе. Инвестиции в проект составят 114 млн руб.