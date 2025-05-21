ФСБ задержала подозреваемого в подготовке диверсии в Казани

Сотрудники УФСБ по Республике Татарстан задержали жителя региона, обвиняемого в сотрудничестве с Украиной и подготовке взрыва на одном из предприятий Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Под кураторством неустановленного представителя украинской стороны житель региона 2000 года рождения в целях осуществления диверсий прошел обучение основам конспирации, а также изучал способы изготовления взрывных устройств. Одновременно с этим в период с февраля по октябрь 2024 года злоумышленник подготавливал диверсию с использованием беспилотного летательного аппарата на одном из заводов Казани»,— отмечается в сообщении (цитата по ТАСС).

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 281 УК РФ) и прохождении обучения в целях диверсионной деятельности (ст. 281.2 УК РФ).