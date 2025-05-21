Минюст США обвинил армянские ОПГ в краже товаров со складов Amazon на $83 млн

В ходе полицейской операции в штатах Калифорния и Флорида были арестованы 13 человек. Их обвиняют в покушении на убийство, похищении людей, незаконном владении оружием, а также в кражах грузов со складов Amazon на десятки миллионов долларов. Как сообщает прокуратура по Центральному округу Калифорнии, все арестованные являются участниками двух конкурирующих армянских ОПГ: во главе одной из них 41-летний Ара Артуни, во главе второй — 46-летний Роберт Амирян. Оба главаря также арестованы. В ходе операции были изъяты около $100 тыс. наличными, 3 бронированных автомобиля и 14 единиц огнестрельного оружия.

Прокуратура сообщила, что на протяжении последних лет «авторитеты» Артуни и Амирян, выясняя отношения и деля территорию, заказывали убийства и похищения людей из враждебной группировки. Кроме того, ОПГ с 2021 года вели прибыльный бизнес по краже товаров со складов Amazon. Для этого группировки открыли несколько компаний по перевозке грузов — AK Transportation, NBA Holdings, Belman Transport и Markos Transportation, которые брали заказы на перевозку у Amazon и других онлайн-ритейлеров и возили товары со складов производителей на склады ритейлеров. По пути к месту назначения грузовики уходили с маршрута, с них выгружали часть или весь груз. Потом похищенное дарилось или продавалось.

По оценкам одной только Amazon, за четыре года ОПГ Артуни похитила у компании товаров более чем на $83 млн. Как указывает прокуратура, если вина арестованных будет доказана, им грозит от десяти лет лишения свободы до пожизненного срока.

Алена Миклашевская