Администрация Перми передает путепровод через Транссиб в краевую собственность

Администрация Перми внесла в гордуму инициативу о безвозмездной передаче автодорожного путепровода через железнодорожные пути на шоссе Космонавтов из муниципальной в краевую собственность. Балансовая стоимость объекта оценивается в 158 млн руб.

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Путепровод длиной 181 м начинается от технопарка «Morion Digital» и заканчивается у гипермаркета «Виват». Он является частью двухуровневой развязки на пересечении улицы Крисанова и шоссе Космонавтов. В настоящее время рядом ведется строительство улицы Крисанова.