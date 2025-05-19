В Самаре началась проходка правого перегонного тоннеля до станции «Театральная»

В понедельник, 19 мая, тоннелепроходческий щит «Самара» начал проходку правого перегонного тоннеля от улицы Полевой до будущей станции «Театральная». Об этом сообщает МП «Самарский метрополитен».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Проходка правого перегонного тоннеля до станции «Театральная» должна была стартовать 17 марта текущего года. Однако сроки начала работ сдвинулись.

Самарский метрополитен работает с конца декабря 1987 года. На сегодняшний день самарское метро представлено одной линией, которая включает десять станций. В настоящее время возле площади Куйбышева ведется строительство станции «Театральная». В декабре прошлого года завершилась проходка левого перегонного тоннеля на участке между будущей станцией метро «Театральная» и «Алабинской». Тоннелепроходческий комплекс прошел участок длиной 1587 м менее чем за восемь месяцев.

Андрей Сазонов