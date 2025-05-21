«Флорида» обыграла «Каролину» в первом матче полуфинальной серии play-off НХЛ
Клуб «Флорида Пантерс» на гостевом льду со счетом 5:2 одержал победу над «Каролина Харрикейнс» в первом матче серии полуфинала play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Фото: James Guillory-Imagn Images / Reuters
Шайбы в составе победителей забросили Картер Верхаге, Аарон Экблад, Энтони Джон Грир, Сэм Беннетт и Ээту Луостаринен. У проигравших отличились Себастьян Ахо и Джейсон Блейк. Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников записал в свой актив результативную передачу.
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 из 33 бросков и был признан первой звездой матча.
На пути к полуфиналу «Флорида» обыграла «Тампа-Бей Лайтнинг» (4:1 в серии) и «Торонто Мейпл Лифс» (4:3). «Каролина» оказалась сильнее «Нью-Джерси Девилс» (4:1) и «Вашингтон Кэпиталс» (4:1).
Счет в серии до четырех побед — 1:0. Противостояние продолжится в ночь на 23 мая на домашней площадке «Каролины».