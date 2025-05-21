Взрыв газа в Ставрополе повредил 4 квартиры и 20 автомобилей

Взрыв бытового газа на 18 этаже многоквартирного дома в Ставрополе повредил четыре квартиры, соседнее здание и более 20 автомобилей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой пресс-службу ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

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В многоэтажке пострадали несущие конструкции, оконные и дверные проемы на лестничной площадке. Степень повреждения соседнего дома еще оценивается специалистами.

«Сейчас в доме проводятся аварийно-восстановительные работы»,— сообщил заместитель начальника управления службы пожаротушения ГУ МЧС Владимир Дудко.

Как сообщал «Ъ-Кавказ» в результате происшествия пострадали три человека. Женщина в состоянии средней тяжести госпитализирована, еще двое, включая ребенка, обратились за амбулаторной помощью.

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту взрыва. Следственное управление СКР возбудило уголовное дело по статьям об умышленном повреждении имущества и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Николай Аксенов