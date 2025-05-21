Путин высказался по поводу расширения льготной ипотеки на всю Курскую область

Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы ввести льготную ипотеку в Курской области для как можно большего числа граждан, объяснив это пользой для людей и строительного сектора. Но при этом он отметил, что подобная мера существенно скажется на бюджете региона.

В ходе встречи с главами муниципалитетов Курской области президенту поступило предложение расширить программу льготной ипотеки, сделав ее доступной жителям не только пострадавшего приграничья, но и всей области. Господин Путин ответил, что к настоящему моменту только 2% местных жителей получили сертификаты на льготные кредиты.

«Потому что там жилой сектор в плачевном состоянии — там и надо восстанавливать. Там, где нет разрушений, там чего восстанавливать?» — пояснил президент (цитата по ТАСС).

Как сказал Владимир Путин, если расширить программу льготной ипотеки в Курской области, такое желание может возникнуть и у других регионов. К тому же средства на поддержку региона направляются «из одного котла» и «если оттуда еще забрать и на ипотеку, то тогда на другое будет не хватать».