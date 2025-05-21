Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Завершилась групповая стадия чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швеции и Дании. Определены все четвертьфинальные пары турнира.

16 сборных были поделены на две группы. В play-off вышли по четыре лучших команды из каждой группы. Первое место в группе А заняла сборная Канады, далее идут команды Швеции, Финляндии и Австрии. Австрийцы впервые за 31 год вышли в play-off мирового первенства. Группу В возглавила сборная Швейцарии. Также в четвертьфинал вышли команды США, Чехии и Дании.

Все четвертьфинальные матчи пройдут 22 мая. Команды, которые заняли первые места, встречаются с четвертыми номерами противоположных групп, а вторые играют с третьими. Таким образом, сформировались следующие пары четвертьфинала:

Канада—Дания,

Швеция—Чехия,

США—Финляндия,

Швейцария—Австрия.

Турнир завершится 25 мая. Действующим чемпионом мира является сборная Чехии.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных турнирах под своей эгидой из-за начала спецоперации на Украине.

Таисия Орлова