Чистая прибыль МТС-банка в первом квартале 2025 года упала в четыре раза

В первом квартале 2025 года чистая прибыль МТС (MOEX: MTSS)-банка составила 0,97 млрд руб., что на 76% ниже показателя аналогичного периода 2024 года. Это следует из опубликованной отчетности банка по МСФО. На этот результат оказало влияние сокращение чистых процентных доходов (на 10%, до 1,9 млрд руб.) и чистых комиссионных доходов (на 40%, до 4 млрд руб.). Кроме того, в отчетный период банк показал убыток от операции с ценными бумагами и иностранной валютой в размере 2,1 млрд руб., тогда как годом ранее была зафиксирована прибыль в размере 1,5 млрд руб. Позитивное влияние на результат оказало снижение операционных расходов (прежде всего снижение затрат на персонал) с 5,3 млрд руб. в первом квартале 2024 года до 4,6 млрд руб. в отчетный период.

В банке отметили, что с начала 2025 года кредитный портфель сократился на 3,9%, до 370,8 млрд руб., «за счет замедления темпов кредитования».

16 мая совет директоров банка рекомендовал рассмотреть на собрании акционеров вопрос о выплате дивидендов в размере 25% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год. Рекомендуемый размер дивидендов составляет 89,31 руб. на одну обыкновенную акцию.

Месяц назад совет директоров одобрил предельные параметры допэмиссии обыкновенных акций банка. Объем выпуска составит не более 6,9 млн штук. МТС-банк рассматривает привлечение дополнительного капитала «для наращивания высокорентабельного кредитного портфеля, а также для реализации сделок M&A с недооцененными активами».

Также 28 апреля совет директоров банка одобрил сделку по приобретению портфеля ОФЗ с фиксированной доходностью. Формирование значительной части прибыли от этой сделки ожидается в период 2025–2027 годов.

Ольга Базутова