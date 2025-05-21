На Ставрополье выделили 56 млн рублей на капремонт 15 многоквартирных домов

На территории Кавказских Минеральных Вод стартовал новый этап капитального ремонта с бюджетом 56 млн руб. В планах обновить 15 многоквартирных домов и отремонтирует 16 конструктивных элементов — от кровель до инженерных коммуникаций, сообщили в ФКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Особенность нынешней программы заключается в приоритетном восстановлении базовой инфраструктуры жилых зданий. Мы выбираем объекты не для отчёта, а по инженерной логике»,— пояснил руководитель фонда капремонта Павел Корниенко.

Работы охватят 10 зданий в Минераловодском округе и 5 в Георгиевске. Все объекты являются частью региональной программы, направленной на фундаментальное укрепление жилого фонда.

Николай Аксенов