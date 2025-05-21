Китай стал главным импортером Ростовской области в 2024 году

Главным импортером Ростовской области по итогам 2024 года стала Китайская народная республика (КНР). Ее доля в поставках составила около 33%, сообщает РБК Ростов со ссылкой на министерство экономического развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что в целом во внешнеторговом обороте региона на Китай пришлось 11%.

Офис поддержки бизнеса Ростовской области открыли в китайском провинции Чжэцзян в конце 2024 года. Он начал работу в рамках договора о сотрудничестве, заключенного между Центром поддержки экспорта Ростовской области и партнерами из КНР.

Мария Хоперская