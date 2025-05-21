В Челябинске задержали подозреваемого в создании «компаний-однодневок»

Челябинские полицейские задержали 50-летнего местного жителя, подозреваемого в регистрации компаний через подставных лиц (ч. 1,2 ст. 173.1 УК РФ) и незаконном обналичивании денежных средств (ч. 1 ст. 172 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Факт создания «компаний-однодневок» выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка. По данным следствия, местный житель действовал в составе организованной группы, незаконно обналичившей 6 млн руб. Всего возбуждено 13 уголовных дел по двум статьям.

По месту проживания подозреваемого и в расположенных в Советском районе Челябинска офисах, используемых злоумышленниками, полицейские провели обыски и изъяли оборудование, телефоны, SIM-карты, банковские карты, печати и учредительные документы «организаций-однодневок». Сейчас устанавливаются все участники ОПГ и иные эпизоды ее противоправной деятельности.

Виталина Ярховска