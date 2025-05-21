«Синие флаги» получил 51 пляж в Сочи

В 2025 году 51 пляж в Сочи получил знак качества «Синий флаг» Минэкономразвития, что на девять больше по сравнению с предыдущим курортным сезоном. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Прошунин, уточнив, что соответствующая информация размещена в его Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По итогам классификации всего были проверены 67 прибрежных зон. Остальные получили зеленые и желтые флаги в зависимости от уровня соответствия санитарным и инфраструктурным нормативам. По словам господина Прошунина, итоги оценки подтверждают результаты подготовки к сезону, включая качество морской воды, чистоту дна, благоустройство и меры по обеспечению безопасности.

Общее число действующих пляжей в Сочи в летний период составит 180. Официальное открытие купального сезона намечено на 1 июня. К этому времени завершатся переаттестация сотрудников и работы по благоустройству. На неорганизованных участках побережья установлено более 200 новых информационных щитов, предупреждающих о запрете купания. В дальнейшем планируется ввести регулярный мониторинг этих территорий.

Вячеслав Рыжков