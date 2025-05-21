Виновную в ДТП со смертельным исходом студентку медколледжа осудили в Ижевске

Устиновский райсуд Ижевска вынес приговор 20-летней студентке медицинского колледжа, признанной виновной в ДТП, повлекшем смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Суд установил, что 1 декабря подсудимая, управляя автомобилем, превысила скорость и не справилась с управлением, в результате чего въехала дерево. В ДТП погибла 21-летняя пассажирка, находившаяся на переднем сидении, а двое других пассажиров получили травмы.

Подсудимая признала свою вину, и дело было рассмотрено в особом порядке. Суд назначил ей наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Кроме того, суд взыскал с подсудимой компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. руб. каждому пострадавшему и 1,2 млн руб. в пользу матери погибшей.