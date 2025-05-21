Жителя Семенова подозревают в ложном доносе и краже с банковской карты

В городе Семенове на 23-летнего местного жителя возбудили уголовное дело о ложном доносе после того, как он сообщил о краже денег с банковской карты его деда. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области 21 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно информации, молодой человек обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что неизвестный оформил на его деда кредит на 100 тыс. руб., после чего средства с банковского счета были похищены. В связи с этим полиция возбудила дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Однако, как полагают в полиции, заявитель сам похитил деньги у родственника. По данному факту возбудили дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

На время предварительного расследования фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Галина Шамберина