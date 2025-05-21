Госдолг Башкирии превысил 67 млрд рублей

По состоянию на 1 мая государственный долг Башкирии составлял около 67,02 млрд руб., говорится в опубликованном вчера отчете регионального министерства финансов.

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42,2 млрд руб. приходится на бюджетные кредиты, из которых около 17,5 млрд руб. — инфраструктурные (средства могут использоваться для строительства социальных, инженерных объектов, дорог, мостов, трамвайных путей и других сооружений). На специальные казначейские кредиты пришлось 4,9 млрд руб. (направляются на проектирование, реконструкцию и капитальный ремонт инфраструктуры). 7,1 млрд руб. республика взяла из федерального бюджета на пополнение собственного бюджета.

17 млрд руб. Башкирия должна владельцам гособлигаций. Кроме того, 7,8 млрд руб. приходится на государственные гарантии, а 12,8 млрд руб. — на иные обязательства.

По сравнению с началом апреля, объем госдолга увеличился на 23 млн руб.

В утвержденном проекте бюджета верхний предел госдолга по итогам 2025 года должен составить 75,7 млрд руб. Минфин предлагает поднять планку до 75,9 млрд руб.

Идэль Гумеров