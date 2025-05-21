Жительница Саратовской области срубила две сосны и попала в колонию

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении 45-летней жительницы Лысогорского района по уголовному делу о незаконной рубке лесных насаждений (ч. 1 ст. 260 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигурантка полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Женщина получила восемь месяцев колонии-поселении. При вынесении решения суд принял во внимание позицию государственного обвинителя и наличие у жительницы Лысогорского района непогашенной судимости за ранее совершенное преступление.

Как выяснилось, фигурантка 18 декабря минувшего года срубила две сосны на территории Лысогорского участкового лесничества, намереваясь в дальнейшем продать деревья. Причиненный природе ущерб оценили на сумму свыше 18 тыс. руб. На стадии предварительного расследования выяснилось, что женщина не возместила государству ущерб, поэтому надзорное ведомство попросило суд принудительно взыскать с нее указанную сумму.

Павел Фролов