Оренбургские предприятия посетили более 55 тысяч промышленных туристов

С момента старта проекта по развитию промышленного туризма в 2022 году предприятия Оренбургской области посетили более 55 тыс. гостей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Наибольшее количество экскурсий провели: «Уральская Сталь» в Новотроицке — 12 тыс. человек, «Оренбургхладокомбинат» — 7 тыс. человек, «Оренбургские пуховницы» — 6 тыс. В число популярных маршрутов также вошли производственные площадки компаний «Оренбургские минералы», «Пластик», «Степь и ветер».

В 2024 году промтуристами в регионе стали 23,4 тыс. человек, что почти вдвое превышает статистику 2023 года. С начала 2025 года предприятия области посетили более 5 тыс. человек, что уже превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Основной поток туристов ожидается традиционно летом.

Андрей Сазонов