В Ростовской области быстрее всего дорожают мясо и молочная продукция

В Ростовской области в апреле 2025 года зафиксировали рост цен на мясо и молочную продукцию. Актуальные данные опубликовали в Ростовстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Так, больше всего за месяц подорожал сыр: за килограмм нужно заплатить 912,90 руб., хотя в марте его цена составляла 899,63 руб. Килограмм творога в апреле стоит 471,02 руб., против 469,08 руб. Цены растут и на кисломолочную продукцию: 121,82 руб. в апреле 2025 года против 119,33 руб. в марте.

Килограмм баранины в апреле этого года стоит 772,24 руб., хотя в марте его стоимость составляла 768 руб. Говядину отпускают по цене 606,42 руб. за килограмм, против 598,75 руб. в марте. На 5 руб. подорожала и свинина: 390,26 руб. в апреле против 385,43 руб. в марте.

А вот килограмм яиц в апреле 2025 года стоит дешевле, чем в марте: 98,37 руб. против 106,80 руб. соответственно.

Мария Хоперская