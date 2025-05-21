В Челябинской области на 19% выросло количество зарегистрированных гостиниц

За первый квартал 2025 года в Челябинской области на 19% выросло количество гостиниц, кемпингов и хостелов, включенных в единый реестр объектов классификации в сфере туристической индустрии. Об этом сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации «Центр проектного развития».

Челябинская область опережает соседние регионы по темпам прохождения системы классификации средств размещения, обновленной с 1 января 2025 года. Как отмечают в пресс-службе организации, это стало возможно благодаря комплексной работе с представителями муниципалитетов и объектов размещения. В новой системе классификация необходима не только для гостиниц, но и для баз отдыха, кемпингов, глэмпингов, санаториев и прочего. Если организация не определит, какому количеству звезд соответствует качество ее услуг, и не попадет в реестр до 1 сентября, то не сможет размещать о себе информацию на туристических агрегаторах, сервисах бронирования и других интернет-ресурсах, включая собственные сайты. Если гостиница или глэмпинг уже имеет категорию, нужно тоже пройти самооценку по чек-листу.

Виталина Ярховска