Защита отрицает причастность российского бизнесмена к побегу Артема Усса

Суд Милана (Италия) завершает рассмотрение уголовного дела в отношении сооснователя компании-разработчика системы «Право.ру» Дмитрия Чиракадзе. Предприниматель был арестован в июне 2024 года. Согласно версии итальянских следователей, он является одним из организаторов побега из-под домашнего ареста сына экс-губернатора Красноярского края Артема Усса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Чиракадзе занимался организацией юридической защиты Артема, и к его побегу из-под домашнего ареста, очевидно, не мог иметь отношения. Дело можно объяснить попыткой выставить заурядный для Италии побег "эксфильтрацией", так как в процессе итальянское обвинение спекулирует о связях Чиракадзе с российской политической элитой»,— заявил адвокат Артема Усса Алексей Тихомиров (цитата по «Ведомости»).

По словам представителя защиты, бизнесмен содержится в условиях тюремной изоляции. При этом он является онкологическим больным, пишет издание.

Артем Усс был задержан в аэропорту Милана в октябре 2022 года по запросу Минюста США, его подозревают в нарушении режима санкций и отмывании денег. Свою вину он отрицал. В декабре Артема Усса перевели под домашний арест в пригороде Милана. После того, как в марте 2023 года итальянский суд постановил экстрадировать его в США, он совершил побег.

Правоохранители Италии считают, что Дмитрий Чиракадзе координировал группу, которая вывезла сына экс-главы Красноярского края. В апреле 2023-го Артем Усс явился в следственный департамент МВД. Ранее российский суд объявлял его в международный розыск по уголовному делу об отмывании денег. После допроса, несмотря на избранную ранее меру пресечения в виде ареста, его отпустили под подписку о невыезде.

Александра Стрелкова