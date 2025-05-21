Ярославцы вложили 1,1 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений

В Ярославской области жители перечислили 1,1 млрд руб. в качестве взносов в негосударственные пенсионные фонды по программе долгосрочных сбережений, сообщили в региональном отделении Банка России. Цифра приведена с учетом договоров этого и прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, что программа долгосрочных сбережений (ПДС) стартовала в России в 2024 году. Она помогает создать финансовую подушку безопасности или получить дополнительный доход к пенсии. Государство в течение первых 10 лет софинансирует до 36 тыс. руб. Накопленные деньги можно начать использовать через 15 лет или по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

В 2024 году жители региона заключили 25,2 тыс. договоров с негосударственными пенсионными фондами и вложили 847 млн руб. В первом квартале 2025 года было оформлено 12 тыс. договоров, в фонды было перечислено 270 млн руб.

Алла Чижова