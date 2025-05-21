Скончался заслуженный артист России, народный артист Удмуртии Владимир Нефедов

В возрасте 77 лет ушел из жизни народный артист Удмуртии и заслуженный артист России Владимир Нефедов, сообщает пресс-служба Театра оперы и балета республики. О причине смерти не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Театра оперы и балета республики Фото: пресс-служба Театра оперы и балета республики

«Член художественного совета театра Владимир Нефедов всегда поддерживал молодых артистов, никогда не отказывая в помощи и занятиях с ними. Самое главное — он сам был примером служения искусству»,— говорится в сообщении.

Господин Нефедов приехал в Ижевск в 1978 году после окончания Уральской государственной консерватории. Зрители запомнили его по ролям Бони в «Королеве чардаша», Зупана в «Марице», Голохвастова в «Дамских дел мастере», Акопа в «Проделках Ханумы» и другим.

За достижения в театральном искусстве Владимиру Нефедову были присвоены почетные звания «Заслуженный артист Удмуртской Республики в 1986 году, «Народный артист Удмуртской Республики» в 1999 году и «Заслуженный артист РФ» в 2006 году.