В Прикамье упразднили инспекцию по экологии и природопользованию
В Пермском крае упразднена государственная инспекция по экологии и природопользованию. Указ об этом подписал губернатор Дмитрий Махонин 19 мая 2025 года.
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Как сообщается в документе, функции упраздненной инспекции перейдут краевому минприроды, которое станет и правопреемником инспекции по обязательствам, в том числе возникшим в результате судебных решений.
Краевому правительству поручено обеспечить проведение ликвидационных процедур в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего указа.