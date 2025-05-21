«Уфанет» повышает тарифы на интернет с 1 июня

Компания «Уфанет» объявила о повышение с 1 июня цен на пользование интернетом на 50 руб. В настоящее время тарифы компании составляют от 575 до 1250 руб. в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

«Как бы мы ни старались держаться в стороне от экономической повестки, увы, ежегодно цены растут на все,— указано в сообщении компании. — Растет количество наших абонентов, объем потребляемого ими трафика, а, значит, и количество необходимого нам «железа», которое нужно поддерживать в отличном состоянии. Кроме того, Уфанет постоянно необходимо расширять штат технических специалистов, которые обслуживают наши сети и абонентов. К сожалению, это невозможно делать по ценам 2020 года».

АО «Уфанет» создано в 2005 году. Оказывает услуги в области доступа в интернет, цифрового ТВ, видеонаблюдения и др. По данным источников «Ъ-Уфа», абонентская база составляет около 500 тыс. человек. Выручка в 2024 году — 11 млрд руб., чистая прибыль — 211,2 млн руб. Около 60% акций АО с весны 2024 года принадлежат АО «Салаватстекло» предпринимателя Радика Султанова. Другими акционерами являются Артур Хазигалеев (25,67%) и ООО «Уфанетинвест» (14,41%, ООО владеют несколько десятков физлиц, 24,8% — у гендиректора «Уфанета» Искандара Бахтиярова).

Олег Вахитов