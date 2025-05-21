Ночью над акваторией Черного моря уничтожили украинский беспилотник

В период с 20:00 20 мая до 4:00 21 мая над акваторией Черного моря сбили один украинский БПЛА. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Всего в ночь на 21 мая над территорией России перехватили и уничтожили 127 беспилотников: над Брянской областью – 41, Орловской – 37, Курской – 31, Московской – шесть, Владимирской – пять, Рязанской – три, Белгородской, Тульской и Калужской – по одному.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в ночь на 3 мая украинские беспилотники повредили 208 квартир в Новороссийске. Общая сумма выплат жильцам поврежденных квартир составила 7,3 млн руб.