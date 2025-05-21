Сочи вошел в топ-10 популярных направлений для автотуризма в мае

Сочи занял вторую позицию среди наиболее популярных направлений для автотуризма в мае 2025 года, свидетельствуют данные сервиса бронирования жилья Tvil.ru. В целом по стране число туристов, предпочитающих путешествовать на личном транспорте, увеличилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рейтинг составлен на основании заявок, содержащих условие наличия парковки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Лидером по числу автобронирований стал Санкт-Петербург, на долю которого пришлось 8% майских заявок. За ним следует Сочи с 7%, замыкает тройку Москва — 5%. Средняя стоимость размещения в северной столице составила 5370 руб. средняя продолжительность поездки — четыре ночи, в Сочи — 4050 руб., пять ночей, в Москве — 4811 руб., три ночи.

В десятку наиболее востребованных направлений также вошли Казань (6104 руб., три ночи), Краснодар (3821 руб., две ночи), Ялта (5080 руб., четыре ночи), Кисловодск (4800 руб., пять ночей), Геленджик (4982 руб., четыре ночи), Калининград (4135 руб., четыре ночи) и Севастополь (3934 руб., три ночи).

Вячеслав Рыжков