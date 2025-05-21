Жительница Урала подала в суд на телеканал за неоказание эзотерических услуг

В Ленинский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) обратилась местная жительница с иском к телеканалу ТВ-3 и еще к ряду лиц за невыполнение обязательств по оказанию эзотерических услуг, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, за услугами тагильчанка обратилась в программу, которая транслируется на ТВ-3. После телефонного разговора с сотрудником, который представился исполнителем услуг, она перевела на указанные реквизиты более 1,7 млн руб. Так как услуги не были предоставлены, свердловчанка направила претензии, но ответа не получила.

После этого она обратилась в суд с иском о защите прав потребителей к ТВ-3, человеку, который должен был предоставить услуги, платежным системам и финансовым организациям. В иске она потребовала вернуть деньги, компенсировать моральный вред и взыскать штрафы за несоблюдение добровольного удовлетворения требований.

Напомним, в прошлом году Белоярский районный суд в Свердловской области на 50 тыс. руб. оштрафовал 25-летнюю женщину за мошенничество при оказании эзотерических услуг. Она причинила ущерб потерпевшим на общую сумму 34 тыс. руб.

Ирина Пичурина