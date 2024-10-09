Свердловчанку оштрафовали за мошенничество при оказании эзотерических услуг

Белоярский районный суд на 50 тыс. руб. оштрафовал 25-летнюю женщину за мошенничество при оказании эзотерических услуг. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, она причинила ущерб потерпевшим на общую сумму 34 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В суде гособвинение предоставило доказательства того, что подсудимая опубликовала в соцсети ложные сведения о проведении ритуалов по снятию порчи и чистке, не обладая такими способностями. «Периодически осуществляя переписку с двумя потерпевшими, в период с июня 2022 года по февраль 2024 года женщина указывала им на необходимость снятия порчи и проведения чистки для решения имеющихся у потерпевших личных проблем»,— сказано в сообщении.

Получая деньги за проведенные обряды, она писала потерпевшим о необходимости совершения аналогичных ритуалов по более высокой стоимости, на что они соглашались. Также она просила оплатить стоимость затраченных для проведения ритуалов материалов.

Уроженка Артемовского района признана виновной по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину), ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину). Вину она признала и возместила потерпевшим причиненный ущерб. Приговор не вступил в законную силу.

Полина Хабарова