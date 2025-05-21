ЕДДС Краснодара получила 34 обращения о поваленных деревьях

После прошедшей непогоды ЕДДС Краснодара получила от жителей города 34 обращения о поваленных деревьях. Отработаны 19 заявок, сообщили в Telegram-канале ЕДДС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Остальные адреса, заявили в службе, находятся в работе, выезды по ним будут осуществлены в ближайшее время. Также в ЕДДС напомнили, что передать информацию по упавшим деревьям можно по номеру 112.

«Ъ-Кубань» писал, что в среду, 21 мая, в Краснодарском крае продолжит действовать штормовое предупреждение по непогоде. В регионе ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер.

Вячеслав Рыжков