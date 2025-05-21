Около 20% краснодарцев летом хотели бы отдохнуть на море

Жители Краснодара обозначили приоритетные направления летнего отдыха — данные приводит сервис SuperJob. Согласно результатам исследования, 20% респондентов отдают предпочтение отдыху на любом морском побережье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

На втором месте по популярности — отпуск дома (15%), на третьем — поездка на дачу или в деревню (14%). По 8% участников считают наилучшим вариантом отдых на природе или путешествие по России. Заграничные направления менее востребованы: 7% выбрали любую зарубежную страну, 5% — Азию, 2% — Турцию, по 1% — Египет и Абхазию. Среди внутренних направлений наибольшее число упоминаний получили Крым и Краснодарский край (по 5%), а также Байкал (2%), Алтай и Дагестан (по 1%).

Отдельные участники опроса высказались в пользу отдыха в горах (2%) и изоляции от людей (1%). Также назывались Карелия, Сахалин, Камчатка, Урал и Калининград. 5% респондентов предложили отказаться от отпуска этим летом и сэкономить отпускные дни.

Женщины чаще мужчин выбирали отдых на море — 25 против 15%. Мужчины, напротив, склонялись к отдыху дома (18 против 13%) и путешествиям по России (9 против 7%). Работающие горожане чаще мечтают о горах (4 против 1%), тогда как безработные чаще советуют отказаться от отпуска (8 против 2% среди трудоустроенных).

Вячеслав Рыжков