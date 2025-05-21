Курьера-закладчика приговорили к девяти с половиной годам колонии

Благовещенский районный суд вынес приговор уфимцу, признанному виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков организованной группой в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и легализации средств, приобретенных в результате совершения преступления (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ). Суд приговорил его к девяти с половиной годам колонии строгого режима со штрафом 50 тыс. руб.

Как было установлено в суде, с января по август 2024 года фигурант уголовного дела выполнял функции курьера в преступной группе. Он оборудовал тайники-закладки с синтетическими наркотиками и получал деньги, которые через криптовалюту переводил на счет родственницы.

При попытке размещения очередной партии наркотиков его задержали полицейские.

Подсудимый признал вину.

Майя Иванова