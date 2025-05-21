ММК помогает побеждать в престижном ралли

Магнитогорский спортсмен Олег Павленко уже в пятый раз примет участие в международном ралли-марафоне «Шелковый путь». В подготовке к этим серьезным стартам финансовую поддержку спортсмену неизменно оказывает Магнитогорский металлургический комбинат.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ММК Фото: Пресс-служба ММК

«Шелковый путь» - это уникальный, трансконтинентальный проект мирового значения. В крупнейшем в стране ралли-рейде принимают участие гонщики на мотоциклах, легковых и грузовых автомобилях В 15-й раз участники отправятся в захватывающее путешествие протяжённостью около 5 000 километров через самые живописные уголки Евразийского континента. После торжественного старта 12 июля в Иркутске караван продолжит путь вдоль живописных берегов Байкала, откроет удивительные просторы Бурятии, затем пересечёт границу Монголии и окажется в столице страны вечно синего неба — Улан-Баторе. Ралли предоставляет спортсменам шанс испытать себя в уникальных природных декорациях: величественные степи, которые сливаются с горизонтом, дюны пустыни Гоби и многоуровневые ландшафты Алтайских гор.

Магнитогорский спортсмен не раз занимал призовые места, а в 2022 и 2024 году привозил Кубок победителя в самой сложной категории «G-MOTO CHALLENGE» – зачете, в котором запрещена помощь механиков. Чтобы пройти все испытания, Олег Павленко тренировался в течение года сам, а также модернизировал мотоцикл. В том числе установил рулевые демпферы, решил полностью переставить приборы безопасности и навигации. Гонка и подготовка к ней требуют серьезных финансовых затрат. Пять лет подряд материальную помощь Олегу Павленко оказывает Магнитогорский металлургический комбинат. «Основной спонсор – это ММК, львиная часть финансовой помощи от ММК, без этой помощи я бы не смог стартовать», – признается спортсмен.

«Олег Павленко к нам обратился в 2021 году, он на тот момент был действующим работником группы компаний, рассказывает старший менеджер группы социальных программ ПАО «ММК» Фёдор Наследов, - Мы, естественно, поддержали его, обратились к генеральному директору и Павел Владимирович Шиляев охотно поддержал. И все эти годы он принимает положительное решение по оказанию финансовой помощи. Ждём с победой нашего земляка, в этом виде спорта он - легендарный человек».

В копилке спортсмена уже есть серебро и два золота соревнований. Олег Павленко нацелен и в этом году показать отличный результат, тем более что финиш гонки придётся как раз на его день рождения.

ПАО «ММК»