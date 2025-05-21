30 мая в Уфе пройдет архитектурный форум «Уфа кирпичная», организованный Главным управлением архитектуры и градостроительства, Ассоциацией застройщиков Башкирии и ГК «Башкирский кирпич».

Начальник главного управления архитектуры и градостроительства Руслан Хайруллин отметил, что форум станет площадкой для обсуждения совершенствования градостроительного законодательства и внедрения цифровых технологий. Особое внимание уделят сохранению исторического наследия в условиях быстрого развития города.

В рамках форума пройдут сессии и мастер-классы, включая пленарное заседание «Уфа-500. Архитектура. Градостроительство. Урбанистика» и практическую сессию «Кирпич в проектировании и строительстве». Руслан Хайруллин также объявит о конкурсе на лучший арт-объект из кирпича.

Олег Вахитов