Избран новый руководитель бюджетного комитета краевого парламента

Новым председателем бюджетного комитета заксобрания Прикамья избран депутат Армен Гарслян. Как сообщает telegram-канал «Парламент. Пермский край», коллеги по комитету единогласно поддержали его кандидатуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Армен Гарслян

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Армен Гарслян

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Итоговый проект постановления о его утверждении в должности будет рассмотрен завтра на пленарном заседании краевого парламента.

Прежний руководитель бюджетного комитета Елена Зырянова в начале апреля написала заявление о сложении полномочий, сохраняя за собой депутатский мандат. 17 апреля заксобрание приняло постановление о досрочном прекращении ее полномочий как председателя комитета.

Обязанности руководителя комитета были возложены на первого заместителя председателя этого комитета Армена Гарсляна.