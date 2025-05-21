Избран новый руководитель бюджетного комитета краевого парламента
Новым председателем бюджетного комитета заксобрания Прикамья избран депутат Армен Гарслян. Как сообщает telegram-канал «Парламент. Пермский край», коллеги по комитету единогласно поддержали его кандидатуру.
Армен Гарслян
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Итоговый проект постановления о его утверждении в должности будет рассмотрен завтра на пленарном заседании краевого парламента.
Прежний руководитель бюджетного комитета Елена Зырянова в начале апреля написала заявление о сложении полномочий, сохраняя за собой депутатский мандат. 17 апреля заксобрание приняло постановление о досрочном прекращении ее полномочий как председателя комитета.
Обязанности руководителя комитета были возложены на первого заместителя председателя этого комитета Армена Гарсляна.