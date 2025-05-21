Жительнице Башкирии отказали в иске к главе минздрава

Кировский райсуд Уфы отказал в удовлетворении иска жительницы Мелеуза к министру здравоохранения Башкирии Айрату Рахматуллину и центральной районной больнице Мелеуза. Истец просила обязать министра госпитализировать ее в больницу и взыскать компенсацию морального вреда в размере около 368 тыс. руб.

Согласно материалам дела, в феврале 2024 года истец поскользнулась на улице и ее госпитализировали в ЦРБ Мелеуза, а затем отправили для лечения в Республиканскую клиническую больницу. В декабре того же года она записалась на прием к Айрату Рахматуллину, чтобы попросить о госпитализации в гематологическое отделение уфимской городской больницы №13. Из-за занятости министра истца принял первый замминистра Роберт Иштуков. По результатам встречи врио главврача ЦРБ Мелеуза предложила пациентке вновь госпитализацию в РКБ, от чего она отказалась.

В суде представитель министра сообщила, что ранее истца уже госпитализировали, а обследовать дальше не смогли, поскольку она препятствовала этому. Против удовлетворения иска был и представитель районной прокуратуры.

Отказывая в удовлетворения иска, суд установил, что, отказываясь от обследования, истец подписала отказ от медицинского вмешательства. Ей разъяснили возможные последствия ее решения, резюмировал суд.

Венера Хисамова