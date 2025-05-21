Башкирия вошла в топ-15 регионов по аренде изб

Башкирия находятся на 13-м месте в топ-15 регионов России по числу предложений посуточной аренды изб, сообщает пресс-служба «Авито Путешествия». Так, в республике доля от предложения по стране составляет 1%, как и в Нижегородской, Тверской и Кемеровской областях. Чаще всего бронируют избы в Московской (19% от всех предложений), Самарской (15%) и Ленинградской (10%) областях, Дагестане (6%), Краснодарском крае и Татарстане (по 4%).

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За год в Башкирии количество предложений о бронировании изб увеличилось в два раза. Заметнее всего выбор изб год к году вырос в Самарской (в 14 раз), Саратовской (в 3,3 раза) и Московской областях (в 2,7 раза), Татарстане (в 2,4 раза), Свердловской (в 2,3 раза) и Ленинградской областях (в 2,2 раза). Предложение изб на рынке краткосрочной аренды в среднем по России за год выросло в 2,2 раза.

В республике стоимость аренды одной ночи в избе составляет 6 тыс. руб., обычно их бронируют на две ночи. Дороже всего избинг обойдется туристам в Тверской области (14,98 тыс. руб. в сутки), Дагестане (14,33 тыс. руб.), Кемеровской (13,28 тыс. руб.) и Московской областях (11,73 тыс. руб.). Дешевле всего эта услуга обойдется в Нижегородской области (4,86 тыс. руб.), Карелии (5,44 тыс. руб.), Саратовской области (5,5 тыс. руб.). В среднем по стране снять избу на сутки стоит 10,15 тыс. руб.

Майя Иванова