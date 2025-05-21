Участники ПМЭФ могут занять до 57% номерного фонда качественных отелей Петербурга

Аналитики NF GROUP подсчитали, что к концу первого квартала 2025 года объем качественного номерного фонда в Санкт-Петербурге составил 24,1 тыс. единиц. По словам директора Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Алексея Валькова, при сохранении текущей динамики подтверждения участия количество гостей в этом году может приблизиться к 26 тыс. человек. Для их размещения может быть задействовано около 57% номерного фонда города, считают в NF GROUP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным Hotel Advisors, по итогам первого квартала 2025 года загрузка гостиниц Санкт-Петербурга составила 52%, что на 1 п.п. больше, чем за аналогичный период 2024-го. Средняя стоимость номера (ADR) в этот период — 6,3 тыс. руб. в сутки (+15% за год).

Июнь традиционно является пиковым месяцем для гостиничного рынка Санкт-Петербурга. В 2024 году ADR в отелях города, по информации Hotel Advisors, в это время составила 13,5 тыс. руб. в сутки — это на 78% выше среднегодового показателя. Загрузка достигала 79%, а в сегменте 3* — 83%. Дополнительный спрос формирует насыщенная событийная повестка месяца, которая включает не только ПМЭФ, но и такие мероприятия, как «Алые паруса», а также сезон белых ночей.

В NF GROUP выяснили, что при ожидаемом количестве участников ПМЭФ (до 26 тыс. человек) для размещения может потребоваться около 14 тыс. номеров — то есть до 57% от всего объема качественного предложения. Таким образом, более половины гостиничного фонда города потенциально может быть задействовано под нужды форума. По словам партнера NF GROUP Ольги Широковой, высокий спрос на размещение традиционно сопровождается ростом загрузки и цен в отелях, особенно в центральных районах. Участие в ПМЭФ формирует не только деловую, но и туристическую активность, оказывая заметное влияние на рынок гостеприимства Санкт-Петербурга, полагает эксперт.

Александра Тен